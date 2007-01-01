Пьяный пешеход из Обнинска упал на Toyota Camry и попал в больницу

Четвёртого апреля полиция Калужской области сообщила подробности аварий, которые случились накануне.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.

Одно ДТП произошло в 17:10 на 372-м километре трассы А-108. Водитель «Рено» 1957 года рождения ехал со стороны Балабанова в направлении Серпухова, не справился с управлением и улетел в кювет. Пострадали он сам и его пассажирка 1960 года рождения. Обоих доставили в больницу.

В Обнинске вечером произошла необычная авария. Пьяный пешеход в 21:40 на остановке по проспекту Маркса оступился и упал на проезжавшую Toyota Camry. Водитель не успел среагировать и сбил мужчину.

Госавтоинспекция призывает соблюдать правила дорожного движения.