Пьяный пешеход из Обнинска упал на Toyota Camry и попал в больницу
Четвёртого апреля полиция Калужской области сообщила подробности аварий, которые случились накануне.
Одно ДТП произошло в 17:10 на 372-м километре трассы А-108. Водитель «Рено» 1957 года рождения ехал со стороны Балабанова в направлении Серпухова, не справился с управлением и улетел в кювет. Пострадали он сам и его пассажирка 1960 года рождения. Обоих доставили в больницу.
В Обнинске вечером произошла необычная авария. Пьяный пешеход в 21:40 на остановке по проспекту Маркса оступился и упал на проезжавшую Toyota Camry. Водитель не успел среагировать и сбил мужчину.
Госавтоинспекция призывает соблюдать правила дорожного движения.
