Пьяный пешеход из Обнинска упал на Toyota Camry и попал в больницу

Четвёртого апреля полиция Калужской области сообщила подробности аварий, которые случились накануне.
Ольга Володина
04.04, 10:42
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
Одно ДТП произошло в 17:10 на 372-м километре трассы А-108. Водитель «Рено» 1957 года рождения ехал со стороны Балабанова в направлении Серпухова, не справился с управлением и улетел в кювет. Пострадали он сам и его пассажирка 1960 года рождения. Обоих доставили в больницу.

В Обнинске вечером произошла необычная авария. Пьяный пешеход в 21:40 на остановке по проспекту Маркса оступился и упал на проезжавшую Toyota Camry. Водитель не успел среагировать и сбил мужчину.

Госавтоинспекция призывает соблюдать правила дорожного движения.

Новости по тегу
авария дтп дтп дтп. гибдд статистика дтп
eyJpdiI6IjZwb0F6K3FtYTFKZE9rY2pVMXNWRFE9PSIsInZhbHVlIjoiTEdrUlRzbG5Ea0dEV3FaQXg3QmtmVFJjSnVHd1UxM0JyS2NKOWI5TUZKMUNTSElHR0hLT0xqa28vRzhLSUFDY3B4Wm85ekZhRXJ6OWUvNXpuY1drUXlIaXRjYUd0OTZjRk1xZ3NEdjNIWW5QbWs2ZUI0L0hQNG0zdXNSbURIemorMEpzNmFIME1nSHM5SXhCYURsRllOdVBpdlVHVkRiYmx2N1ppa2pmTFlxZ09la2pzcC9kdnpjZk9xc0tERURISVRVV1JUZllUZzFoL05UdGxqNTBKK2cwOExHaDRVbVB1M0Q5Z3F0TnQ2TTR5a2NFSUNocXF4NjdhT0pTbVlCS1lFbTZtVTlDci9KNVUvR2xLNTJtSWVkQ2lMOEkxY3Z4bWpQcjFCZHNXS2d1UnkyMG9HUkQ1ZENkalVIL09iWUh4VFpHWm8yVHdwaVZac3BUVVd1amRkWDB3QmlSUDVldG1VQnlyNXpZM1ovbFRMNzN4Q3FXNFN0Wk9PeW1UMk41L3VLbkV5QTA3ZnBIcHdJODc2bDBpeDRnMklZQXlsRGNFL1J0Tjl3QjVqN21oK3ZYQnc5K1RrdmQyQXVpY3lLbCIsIm1hYyI6ImQ2Zjk5YTBmMTU4N2IwYzU3YjAxNWIzMjAyMjc0NzlhNDAzNmMwNTVhZjBmNGE4NWI4YWJiNDljZjFiY2VlMzUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlpYbWl3UkRQcHFiSG1CMjlzN0ZIOXc9PSIsInZhbHVlIjoiOVkzS1N6U2VJVkNwbGFBT0g3NTV4ZENraDVaTGZFZEhXYnVjZjlpTzlyZGVLVmVtcHdBZmpqeWZQT09HbjBsMEIwVkRHSzFWQ1NiOEI2b2pVd01EQmdQYUd5ZzJlMWtPNkVkOGRZV0g3U3MvL3htSm1zS3JUVzBKVHkzVzMyZHFweHlST2JkS3NvbXB4WDdvaE5BUWVEaXRjZlkrTU0xdmxqZ05NZ2J1cW1CcHk3TXNwdzc4amRLNWVYVVdNLzJkT1RWSTJJM0xrWVpFYjlBOENHbnROYWVxd1hidHA3WWQ1WitSRVYrb0l3SEhPdFZ4UXZYSEJnNU1udVJFSnhGcTl2ZEdGQ0thZ2k5U0hEclFscCtZbmFZbFhTdkhyZXYrdk5LRjkyRkdQMHd2S0FQRHMvMXNVeFFpbHdqbWdEcmYzMk96Mnk5bkRObVNkbVdlMnFBNWxwT0lpQWRpQkNndjB1SXhUM1hMTW1YNXdIZjYrcnFTS21xK29aNlRLZktLd0ZlczdRaHQ3eWJlWm9STlJIMzB0ZGxWVHZpVUdXSmVKSXVpOG5mMkdXYWhSV2ZmZ2kzWUxhYjJOS2ZlWm44TVVQNlJRSlVjZVkvRGNlajB3TGtkbGJ0U3RnT0piTzBWT05ZcXE5Y3FHSUhFejVMQWpkM2NYQlAyZjlaWlJMSk5hNi8zSkJONWs0bS9pNnJ5cS9zODNCbkxDRE1IbkNVU0lGb3lBMkZtY2FOeFpHcHN2aDBScVhXZ1N4ZFB5MSs1TkhLa3czVkR2emo4RmJCRUZuNFYxNFN0ZTkxL05YZDZaRDhROHp5M1BGUlhvTXNVdjM4K1EvVE9uSTBTc0pHYSIsIm1hYyI6ImE3Mjk0Nzk4MzMwYzUwYWFmZTM0OTQxM2JkYzliODZkODYzMTE1NWIzMDkzZTU0ZWJkNWU5ODMxNzRjZjcwODgiLCJ0YWciOiIifQ==
