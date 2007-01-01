Суд в Калужской области оштрафовал мужчину на 45 тысяч за пьяную езду
Суд в Калужской области оштрафовал мужчину на 45 тысяч за пьяную езду

Третьего апреля в объединённой пресс-службе судов сообщили о наказании жителя Сухиничского района.
Ольга Володина
04.04, 08:55
Мировой судья признал гражданина Г. виновным по части 1 статьи 12.26 КоАП.

Суд выяснил, что 12 октября 2025 года на улице Победы в городе Сухиничи мужчина управлял автомобилем «Мазда» с признаками опьянения. При этом он отказался проходить медицинское освидетельствование, хотя сотрудник полиции потребовал это сделать.

За нарушение водителя оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили прав на полтора года.

Решение мирового судьи позже подтвердил районный суд, и оно вступило в силу.

