В Калуге мотоциклист пострадал в аварии

Вечером в понедельник, 30 марта, авария произошла на улице Московской.

Около 21:10 столкнулись легковой автомобиль «Фольксваген» и мотоцикл «Ямаха», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, пострадал байкер.

Точные обстоятельства этого происшествия на Московской ещё устанавливаются.