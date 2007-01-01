В Калуге мотоциклист пострадал в аварии
Вечером в понедельник, 30 марта, авария произошла на улице Московской.
Около 21:10 столкнулись легковой автомобиль «Фольксваген» и мотоцикл «Ямаха», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, пострадал байкер.
Точные обстоятельства этого происшествия на Московской ещё устанавливаются.
