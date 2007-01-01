Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
В Калужской области отменили беспилотную опасность
Происшествия

В Калужской области отменили беспилотную опасность

Дмитрий Ивьев
31.03, 07:49
0 253
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Утром во вторник, 31 марта, об этом в массовой рассылке сообщило МЧС.

Беспилотная опасность действовала в регионе около 14 часов – с 5 часов вечера 30 марта до 7 утра 31 марта.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о пяти сбитых БПЛА. Ночью их уничтожили в Малоярославецком и Кировском районах.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
1 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+