В Калужской области отменили беспилотную опасность
Утром во вторник, 31 марта, об этом в массовой рассылке сообщило МЧС.
Беспилотная опасность действовала в регионе около 14 часов – с 5 часов вечера 30 марта до 7 утра 31 марта.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о пяти сбитых БПЛА. Ночью их уничтожили в Малоярославецком и Кировском районах.
