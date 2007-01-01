Пять беспилотников атаковали Калужскую область

В ночь на вторник, 31 марта, силы ПВО уничтожили летательные аппараты на территории двух районов – Кировского и Малоярославецкого.

Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что никто из людей не пострадал.

На земле также нет разрушений.

Ранее МЧС предупреждало калужан о беспилотной опасности. Жителей области призывали быть внимательными.