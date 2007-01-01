Пять беспилотников атаковали Калужскую область
В ночь на вторник, 31 марта, силы ПВО уничтожили летательные аппараты на территории двух районов – Кировского и Малоярославецкого.
Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что никто из людей не пострадал.
На земле также нет разрушений.
Ранее МЧС предупреждало калужан о беспилотной опасности. Жителей области призывали быть внимательными.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь