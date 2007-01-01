В Калужской области назвали причины смертельного ДТП

Авария произошла вечером в воскресенье, 29 марта, на трассе А108 рядом с Ворсино.

По предварительным данным полиции, 33-летний водитель «Киа Сид» выехал на встречную полосу и врезался сначала в «Жигули», а потом в «Джили».

Автомобилист из «Киа» погиб.

Травмы получили 36-летний водитель «Джили», его 28-летняя пассажирка и двое детей из этой машины – годовалый мальчик и девятилетняя девочка. Врачи оказали им помощь.