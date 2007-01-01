В Калужской области назвали причины смертельного ДТП
Авария произошла вечером в воскресенье, 29 марта, на трассе А108 рядом с Ворсино.
По предварительным данным полиции, 33-летний водитель «Киа Сид» выехал на встречную полосу и врезался сначала в «Жигули», а потом в «Джили».
Автомобилист из «Киа» погиб.
Травмы получили 36-летний водитель «Джили», его 28-летняя пассажирка и двое детей из этой машины – годовалый мальчик и девятилетняя девочка. Врачи оказали им помощь.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь