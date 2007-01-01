В Калуге ночью сгорел металлический киоск
Пожар начался около 22:30 в воскресенье, 29 марта, на улице Центральной в Пучково, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации спасателей, обошлось без пострадавших.
Точные обстоятельства и причины этого пожара ещё будут устанавливаться.
На место выезжали два расчёта пожарных.
