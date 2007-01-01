В Калуге «Лада» врезалась в ограждение

В ночь на 29 марта авария произошла на Северном обходе города.

По предварительным данным, около 2:30 водитель легкового автомобиля «Лада» не справился с управлением на шестом километре дороги.

Автомобиль врезался в металлическое ограждение.

Главное управление МЧС по Калужской области сообщило об одном пострадавшем человеке.