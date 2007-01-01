Главная Новости Происшествия В ДТП на калужской трассе погиб водитель «Киа»
В ДТП на калужской трассе погиб водитель «Киа»

Дмитрий Ивьев
30.03, 08:56
Трагедия произошла вечером в воскресенье, 29 марта, на дороге А108 около Ворсино в Боровском районе.

В 21:00 там столкнулись Кia Ceed, ВАЗ 2107 и Geely Coolray.

От полученных травм скончался водитель «Киа».

Ещё четыре человека с травмами доставлены в больницы Боровска и Калуги, рассказали в прокуратуре региона.

Точные обстоятельства ДТП ещё устанавливаются.

