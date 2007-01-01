Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге затопило два моста
Новость дня Происшествия

В Калуге затопило два моста

Калужские власти вечером 29 марта проинформировали горожан о временных изменениях в дорожном движении.
Ольга Володина
29.03, 23:17
0 189
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Причиной стали поднявшиеся уровни воды в реках Яченка и Терепец.

Движение по мосту через реку Яченка, расположенному в районе улицы Черносвитинская, теперь ограничено. Автомобилистам, направляющимся в сторону Черносвитинской, следует использовать объездной путь со стороны микрорайона Силикатный.

Аналогичные меры введены на мосту через реку Терепец, ведущем к деревне Заречье. Проезд по нему также временно ограничен. Для обеспечения безопасности и координации движения на этом участке организовано дежурство спасательных служб.

Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты, учитывая ограничения. Это поможет избежать заторов, особенно в часы пик.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
паводок терепец яченка
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+