В Калуге затопило два моста

Калужские власти вечером 29 марта проинформировали горожан о временных изменениях в дорожном движении.

Причиной стали поднявшиеся уровни воды в реках Яченка и Терепец.

Движение по мосту через реку Яченка, расположенному в районе улицы Черносвитинская, теперь ограничено. Автомобилистам, направляющимся в сторону Черносвитинской, следует использовать объездной путь со стороны микрорайона Силикатный.

Аналогичные меры введены на мосту через реку Терепец, ведущем к деревне Заречье. Проезд по нему также временно ограничен. Для обеспечения безопасности и координации движения на этом участке организовано дежурство спасательных служб.

Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты, учитывая ограничения. Это поможет избежать заторов, особенно в часы пик.