Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Происшествия
В ДТП под Калугой погибла 14-летняя девочка

Поздним вечером 28 марта на трассе Р-92 «Калуга – Перемышль – Белев – Орел» произошло смертельное ДТП.
Ольга Володина
29.03, 10:42
0 1356
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

На девятом километре дороги столкнулись Škoda Octavia и Chery Arrizo 8. О подробностях аварии сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, 38-летний водитель Škoda нарушил правила разворота и врезался в Chery, за рулём которого находился 21-летний мужчина. В результате столкновения погибла 14-летняя пассажирка Škoda, девочка 2012 года рождения.

Пострадали водитель и пассажиры Škoda, а также водитель и пассажир Chery. Всем пострадавшим медики оказали помощь.

Обстоятельства аварии продолжают выяснять сотрудники ГИБДД.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп авария дтп происшествие. дтп
Лента настроения
10 оценили
0%
0%
0%
90%
10%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+