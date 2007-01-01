В ДТП под Калугой погибла 14-летняя девочка

Поздним вечером 28 марта на трассе Р-92 «Калуга – Перемышль – Белев – Орел» произошло смертельное ДТП.

На девятом километре дороги столкнулись Škoda Octavia и Chery Arrizo 8. О подробностях аварии сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, 38-летний водитель Škoda нарушил правила разворота и врезался в Chery, за рулём которого находился 21-летний мужчина. В результате столкновения погибла 14-летняя пассажирка Škoda, девочка 2012 года рождения.

Пострадали водитель и пассажиры Škoda, а также водитель и пассажир Chery. Всем пострадавшим медики оказали помощь.

Обстоятельства аварии продолжают выяснять сотрудники ГИБДД.