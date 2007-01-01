Главная Новости Происшествия Четыре ДТП с пострадавшими произошли в Калужской области за одну ночь
Четыре ДТП с пострадавшими произошли в Калужской области за одну ночь

В региональном МЧС сообщили о серии ДТП, которые произошли в Калужской области вечером 28 марта и ночью 29 марта.
Ольга Володина
29.03, 09:13
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
Аварии зафиксировали в Калуге, Боровском и Дзержинском округах. В результате столкновений пострадали люди.

В Калуге 28 марта в 22:51 на девятом километре трассы «Калуга – Перемышль» столкнулись Cherry и Škoda Octavia. Почти через час, в 23:54, сообщили о ДТП в Дзержинском округе. На 41-м километре дороги «Калуга – Медынь» не разъехались Opel Astra и Volkswagen Polo. В обеих авариях есть пострадавшие.

Ночью, 29 марта, в 02:35, в Боровском округе на втором километре трассы «Балабаново – Боровск – Малоярославец» ВАЗ-2112 съехал в кювет и перевернулся. Спустя три минуты в Калуге на Северном обходе Lada Granta врезалась в барьерное ограждение. В этих происшествиях также пострадали люди.

Обстоятельства всех аварий устанавливают сотрудники ГИБДД.

