Ночью над Калужской областью сбили пять беспилотников

В ночь на 29 марта средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников в небе над Калужской областью.
Ольга Володина
29.03, 08:20
Губернатор Владислав Шапша сообщил, что дроны сбили над территориями Жуковского и Малоярославецкого округов, а также на окраине Калуги.

На места падения обломков выехали оперативные службы. Предварительно, обошлось без пострадавших, объекты инфраструктуры не повреждены. Специалисты обследуют территории и оценивают последствия.

По сводке Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

