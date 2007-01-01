Главная Новости Происшествия В Калуге назвали причины ДТП во Мстихино
В Калуге назвали причины ДТП во Мстихино

Дмитрий Ивьев
28.03, 13:21
0 985
Днём 27 марта на подъездной дороге от трассы М3 «Украина» столкнулись легковушка «Шевроле» и грузовик «МАН».

По предварительным данным полиции, 53-летний водитель грузовика поворачивал налево на проезд Домостроителей и не пропустил «Шевроле».

После этого легковая машина отлетела в шумозащитный экран.

Травмы получил 25-летний водитель «Шевроле».

eyJpdiI6IkdpbVZvODF4V3dLM2hGRkxkcjZWOXc9PSIsInZhbHVlIjoiRnBQbEFUa1JVeGpBRERQOFkwRGN1UCtEbzRLZEk5d1VpTUtXTkRDczJtbXlvWWZQakdTeXE5NHlqUnFINXIwM3NyQnZ6d01WOENhR0FFYVEwdWx6dnZrT2hMdVdLdFh0SEtKR0FabUl6OGpwZ1pDNmtOYjlheElXQ0cxdzhHTGljWlVJVmVGbXczcDFHUmpMUTJaZ1NUTXA3dUVjMDk0OWVkYVdrUUlkOGlZOXg3MlpkSDlJNFNCWnBhbWsxMG1kQjJFaGZMaUtxVzNqcTkwS0k1SHVvM3NsOFNyeVhhQVpNR3NsVWs0aTRoZjNJMVN4Z1lrWTBzMDBWUi85U0RpQkp4ekg3VWwyVkJhT3pSMjY1eXBYT3Y5QWNPSEtiUFFsZmFpWTlVVEU0ejBMazR2SHh2OFZoTzl1OXhGaWo0SU5iRW9Na21Fd285bU5tQWNwSFZBV3VMa08razZIMHhEZ1g2N3VXV2ZodGVGTk5JZ2tyQmkwd3FSV3RxZmRaZ0tSU0RiQWowb0Q4OXBsT2JjYm82cjlFQVU1d0U3VSt2N2VmeG5mUFlIVENjZ1VXZGUyNDdydWtEc1cwdnMxbnNpMCIsIm1hYyI6IjJjZTRkYjdiZTc0NjViMzEyMzg1MGJiMzg1MmJlODdiZTgxMzk2NTI0ODQxZmNmNzE5ZWFmYzc1YmYwNWIzMTUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Indlc2ljNWFxRUpBbXRlak9yTzdTSVE9PSIsInZhbHVlIjoiWThqNlI3akwvYU13a3I0RVY1Ni92czJDTTh3MEVSTEFwbjhjL3JIeXNJTkVxR1lUYnRqckZQVVl4eW4yTHNORHFYcWxLZ0RnYm94RjQraUxSYmhjSTFLWWp5ZmNPVFVveE1sS21GekZKQTlNOTdqQVcvZlRwUC9MYTlhUVgvMVc2MS9yeFNnMU1aalh5RUdwaE80dG9CbElPR2VoWEFkWUZOblZNckpLeEp4ZnFrVHlwL29CSVgvUmo5SE9YY2VvN24zVmczaFNsMDdUd3VLKzl0NTBlaFoxcDM3MGtneHU4OU1yRDlMN1FnOEk5K04xNVhZb3VYdTV2WlpNdEt3QllGYUl6Z3gvNytuaHJTYnBPQjlsdmZBLzl5djRSbjhOZERJSXhPMDJHNXlUSzY1Wkp1cjdmdUNMeTROMnR1VVVTWTlMV0Jaajl6akhBb08xL1AwN2t5OUw0cHRlNjNISEdVT293aU1pRFNlaTdRQnRBSmJCejk2Mnk2ZnV4Yjg1VGVSTFZPUXYwRytaRXA1emtFajF6bys3OHBLRU1tNCtpN3Y4OFlEYjRMTzNZTk9SNlQwazg5aFpWKy8ydlVFeE9PUk5TUG9sdVpZY1RpSWoxTVZxTEVLbGNsbWJqNVZBSEF4RUp3ck5UWDgxeUMydkJqUXJFTlhzK1lLTmVKV2ZDcW92NjBFaTBuajc3VjY1QVJZMGU4bWR1aU1JQ2NCTmhFNC9yV0E2d1R0OHRySGNKN3QzSWNscDd3VXlwWUVKc2NUS3VZcXZtNGxRdEJ3YXFsbW1zMG5jZFJtTmwxNTRLcSt3ME1BRzFrNW1JQzVBeFFtUU1wM1oybDRyaVJMeCIsIm1hYyI6IjYyOTkzYWY2ZTkxZTZiMTE4ZDg2ZTAwNjVhMWEzYTkyNTFmM2RlMmM5YjA2YjVjYWMwNTM3MjYxOTU1YjczYjYiLCJ0YWciOiIifQ==
