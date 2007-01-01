В Калуге назвали причины ДТП во Мстихино

Днём 27 марта на подъездной дороге от трассы М3 «Украина» столкнулись легковушка «Шевроле» и грузовик «МАН».

По предварительным данным полиции, 53-летний водитель грузовика поворачивал налево на проезд Домостроителей и не пропустил «Шевроле».

После этого легковая машина отлетела в шумозащитный экран.

Травмы получил 25-летний водитель «Шевроле».