В Калуге назвали причины ДТП во Мстихино
Днём 27 марта на подъездной дороге от трассы М3 «Украина» столкнулись легковушка «Шевроле» и грузовик «МАН».
По предварительным данным полиции, 53-летний водитель грузовика поворачивал налево на проезд Домостроителей и не пропустил «Шевроле».
После этого легковая машина отлетела в шумозащитный экран.
Травмы получил 25-летний водитель «Шевроле».
