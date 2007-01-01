Реактивный снаряд нашли в Людиновском районе

В пятницу, 27 марта, спасатели обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Реактивный снаряд М-30 обнаружили в лесу в двух километрах от села Букань Людиновского района.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Спасатели напомнили калужанам, что в случае обнаружения таких вещей нужно сразу звонить по номеру 112 и не пытаться ударить, бросить или разобрать снаряд.