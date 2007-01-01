Росавиация открыла калужский аэропорт

Запрет на полеты действовал с 22 часов пятницы до 6 утра субботы, 28 марта.

Федеральное ведомство на этот период запретило самолётам взлетать и садиться в Грабцево из-за угрозы безопасности.

Одновременно с этим в регионе объявлялась беспилотная опасность.

Губернатор Владислав Шапша рассказал об одном сбитом БПЛА в Спас-Деменском районе.