Росавиация открыла калужский аэропорт
Запрет на полеты действовал с 22 часов пятницы до 6 утра субботы, 28 марта.
Федеральное ведомство на этот период запретило самолётам взлетать и садиться в Грабцево из-за угрозы безопасности.
Одновременно с этим в регионе объявлялась беспилотная опасность.
Губернатор Владислав Шапша рассказал об одном сбитом БПЛА в Спас-Деменском районе.
