Беспилотную опасность отменили в Калужской области

Она действовала с семи вечера пятницы до семи утра субботы.

МЧС в массовой рассылке призывало жителей региона быть бдительными.

Напомним, власти Калужской области сообщили, что ночью силы ПВО сбили один беспилотник. Это произошло в небе над Спас-Деменским районом. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.