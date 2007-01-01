Беспилотную опасность отменили в Калужской области
Она действовала с семи вечера пятницы до семи утра субботы.
МЧС в массовой рассылке призывало жителей региона быть бдительными.
Напомним, власти Калужской области сообщили, что ночью силы ПВО сбили один беспилотник. Это произошло в небе над Спас-Деменским районом. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
