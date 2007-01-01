Главная Новости Происшествия В Калужской области ищут 79-летнюю женщину
В Калужской области ищут 79-летнюю женщину

Дмитрий Ивьев
27.03, 10:24
Татьяна Титович из подмосковного города Чехов пропала 22 марта.

В пятницу волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили, что пенсионерка может находиться в Калужской области.

Рост женщины - 150 см. Она была в сером клетчатом пальто, синих джинсах и красных ботинках.

Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам 88007005452 или 112.

Новости по тегу
лиза алерт
eyJpdiI6Ik90RVY2YWJ0N3BPUkdrb2xEVlRmaUE9PSIsInZhbHVlIjoiRGRnaWFPRDBrSzQxeEtwRTFTbEkvd2lEQVRDQmpBK1UrRlVxMkN0RW9HbTFHaGlObkFhaFhHS2ZSTVhIQU5Id2lPUkJWL3BwR0VtQVpUVGxUYU5yVkJNOVB1eFM5WDhrRk45K0pFMzhSd0lpeC9zUGwwQ1JLZnlHM2JpekFtNm5vc21jUTdpOWRlTWdMWk5sL3p1cU9LVzJIS29oWkMvL3pGVWRtTi96QkI5RzJjR3hPRDJmUDk4QzAwYnFMUy85L1VlelZWckNDWklWeW5vZy9EcFVXL2tsWFZGbFVISGF0WGhoMHFIWjJoSUJCcVA0dFJVTlFMbGdGSmJsaTNxUUJ2amsxS3RVaFVwcXZNY0dwaGVLU25RTkxEY3hwZ2ZuQng3dTgwQlg5MmgvZ1lxeVhlMytzTE82MG5lY2JhTS8wd21aZlgxVzkrT2RyUkorV3NmKzRuekF3MmhTa2xqSDlYdDRneW5XYnR2OFpWdExRVWpZaDg3QXFzV1NNOVE0MitIM3U0L2QwNjBnajNacjVwNmtoT2Y0V2hheW4rdURZZ08xTWM4ZXlBZjdEbFU3SytsdVlOZGVzckZnb1VFeCIsIm1hYyI6Ijg1MjBjN2U5MTkyMmRjM2VlZTM0ODAwY2I2MmVkNjBkMWVjMmFjOGIzNGY2YmI3YjlkM2I4ZTk4NGVkYWU4OGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkN5MnI4QlBsVkZhbXQxeFBPZ3RaRmc9PSIsInZhbHVlIjoiU1V6dVUwbmM1NmxJTi96K3ZlUUxhUWZKMUdsVzVNNzlYK0FGOXVDYzlLYTJXV0p2RElPZGw4Ykg0dG1icDFyVkhDb3kwb0Q1ZGxodzZIa2FRbzB2V24wM2JMRE4zZWtZZ2RQekN4dnhwR21FZGJpNXNLQnRlM09yZjFVNmhzU2p2Y0VCbnVBTVl3eGFUS0hMM0w0dDZCUkxvUUNsdHVyc3J1UEdJdVducXdqZ0c4VmZ2UnNHOEdhSGVRQm1WZm1XOEE4V0RDYlRHeHI5S2tDUEVKenRReGU2RGFlQ2VZR3ZyUE9uMk1oRnNmenlGMmJoOEtSMjVTaFd1bk14ZVpEcWs5Q1poOGZsT3M3VFQyYW91VGxTZmlRd2U2R3RQRThBaEt6RldRV0FpY0hzc2Rudk13TnB1bDF0Tm5oSmlTeDhVUGlCcElaQ05mODdJV0FBMDRYWDYzbEJKcmllQlNFbTd2NnE4Z2lOUk5hSjV6Z0FyMWN3bmxCL0JESFQvOWZ4VElYOUw4dlJtUGZQczJjQmpNeGVDSDRkT0psZ2RNNUJTT1VCNlJWWG8ydXExREFRblViSDVBUHJOeDhNSWlqUjFyWDNGWSt5dyt2L1dLS00zaWQ0b0VEWTArK3YwZnNMS29BclA1bTQ3WWRsYm94NjJTbnVxLzdpM245TURQbXdqaUtBbStRVlJuQ0UwVDJIMzV4WDcyQXlUNmJ2dE9aRncxQ3hyNThrcjhKUjdYbEtjbE0wQ2pkaE9oS0VIUmlFMVNVbDhYbEdnb1pleEFFZmYrSHlUbVdIb0laUThubVNLMzBlT3dpcU5qY0t5Q1Q0Q3pBMDlmMTBxUDMwWTRVNCIsIm1hYyI6ImU2MTIwNTk3ZGE0Mzc2NTlkN2VjOTc4ZGYzMmQ5MTgwOGNmZTZiNGQwZDAxOTdmNDE2NzkyZmQxZjBhYjI5NjkiLCJ0YWciOiIifQ==
