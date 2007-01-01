В Калужской области ищут 79-летнюю женщину

Татьяна Титович из подмосковного города Чехов пропала 22 марта.

В пятницу волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили, что пенсионерка может находиться в Калужской области.

Рост женщины - 150 см. Она была в сером клетчатом пальто, синих джинсах и красных ботинках.

Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам 88007005452 или 112.