В Тарусе пропал 69-летний мужчина
Юрий Фомеев ушёл в неизвестном направлении 26 марта.
У мужчины возможна потеря памяти, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Рост пропавшего - 168 сантиметров.
Он был в черной кожаной куртке без капюшона, зелено-желтой камуфлированной куртке и брюках, черных ботинках и черной шапке.
Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь