В Тарусе пропал 69-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
27.03, 10:05
Юрий Фомеев ушёл в неизвестном направлении 26 марта.

У мужчины возможна потеря памяти, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Рост пропавшего - 168 сантиметров.

Он был в черной кожаной куртке без капюшона, зелено-желтой камуфлированной куртке и брюках, черных ботинках и черной шапке.

Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

