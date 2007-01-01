В Калужской области отменили беспилотную опасность
Утром в пятницу, 27 марта, об этом сообщается в массовой рассылке МЧС.
Ранее калужан призывали быть внимательными из-за угрозы атаки беспилотников.
Власти не сообщали о каких-либо инцидентах с БПЛА в ночь на 27 марта.
Одновременно с этим Росавиация разрешила полёты в калужском аэропорту после 45 часов ограничений.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь