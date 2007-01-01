В Калуге ещё один велосипедист пострадал в ДТП

Днём в четверг, 26 марта, авария произошла на улице Кирова, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 11:30 на Кирова столкнулись автомобиль «Лада Гранта» и электровелосипед.

По предварительной информации, пострадал один человек.

Точные обстоятельства и причины этого происшествия ещё устанавливаются.

Днём ранее в Калуге в авариях пострадали два велосипедиста.