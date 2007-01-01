Три беспилотника сбили в Калужской области
Силы ПВО работали утром в четверг, 26 марта, в двух районах – Ульяновском и Боровском.
В период с 10:00 до 12:00 сбиты три беспилотных летательных аппарата, рассказал губернатор Владислав Шапша.
По его информации, никто из людей не пострадал. На земле разрушений нет.
Ранее он рассказывал, что 25 и 26 марта сбиты 13 дронов.
