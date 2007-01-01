Три беспилотника сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
26.03, 14:10
Силы ПВО работали утром в четверг, 26 марта, в двух районах – Ульяновском и Боровском.

В период с 10:00 до 12:00 сбиты три беспилотных летательных аппарата, рассказал губернатор Владислав Шапша.

По его информации, никто из людей не пострадал. На земле разрушений нет.

Ранее он рассказывал, что 25 и 26 марта сбиты 13 дронов.

Новости по тегу
бпла
eyJpdiI6IklmWlZES0tDekV5U1BVeXkzL1ppMEE9PSIsInZhbHVlIjoia3daZ0dHazFTY1dzZnZsOEFXOUE4N1lCUmJLSUROTlM4bHNMSldZMFgzSlhDMjErMmViTWpwQWJIZDBpZFNLYjJsaVBWVXFabTZYQTRRRG4xaDZ1Q1pCSWFVWDlGRFlQc1RLamh4T3JYMUEvVmZhbHhmd2ZuN29MaFdIQ3U1MGxuTkZRcm83SXgwak82RUs1SmVvMWdqcmlrbW15UThQc2xRNkVUUkhaVDhjQnVoUHBYTGlrVXUyb01JRWpwWllIRGZlKzFONlBoM0wrc05YSU8xaXFrREQxUzhnTFZiU1pWa3RMLzlRUm5YWVVGZTZUR0g0NEl1QjZ0S29CKzBoY0hlYWk3d1pnWXhPL2c1VmNzWGhxU1RhWDVRYWxVT3dKR1h0WCtqaWVPWnlyM2FSZ05lZVFjbnlEVERUV2N1dzNuZnIyWThYMEZBL2dTY0F1eHlkT2JLZXFndmZVV1VrNkdBdW1qVHEzTjZLU0hqZllqL0pBQWZyUTk2M2tBQjJhV3pkdmd1QzlFdWswZ3pWNVp6ZWRmY1o1Wk9sd3NCNzh1NXZzNVhOcXM0VmtqLzl2ZmNXekt5VmVlMU8yOGtaUyIsIm1hYyI6IjZlYWQ2MWMyMjMzNmUzYTU1ZGRhNTcwYjdmZTcxMTZiMmM1NmM3ZmJiZjc3ZWUwMTU1NzRiMDI1M2NkMDRlMzgiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkRSVWliS0ZxdCsyVWRJRkZKYlczaUE9PSIsInZhbHVlIjoid3dCQjExUUNCVHVqSkhibXBHQ1NsNjdvcEtkK0VsTFBHOTlDRFB1bThaUTRuT0hlUnJzd3lNbU1TaCtLUzRaTmQvZDljdCtxZWFhTHB6ZjNoSDVqUUlRVjMvZFhUK2pTcnVmc21RMHExdGpGS01LMCtabVhLZGZnbkhCa1ZjVTZUZ3hNZm1JTkF2cHE0a0NxUVEwc2pDcFp3OGVabEpiSlZMWFc0dzB1NFlYV0tmbDdnZXJCSHpGK1FwK3QrdkpPY21jNXoxUzI5QjBBSkRWZXRKcmNueUNzWGlZQ2x3eWNxVEtPcXVFUmVHT0dwWjhCY1AzcUhKSjZaZjZuVXRBNnFXVXFRc0FlWWFYdzcydHU2UmNmYk83QU9rZ3ZxZkxFNjJGR3cwS3pUMGRBMjI4eTc2TzA3ZXBoOFYxTXU2bGh6RzZwK2xQT2tjY1FwRS96dWxZV3lOaGZjcW1VaG9ZZ20vNTVZdndYUXlBVXR1SGpkWnlhUUpnaWJxb3F0NkxTNzYvTTVlWWRSVzhuMjJzaEhLcFM3MWVGcEVVbFY2bURZdlhvQlZGU20rNVEvRFNiVFRidVR3ZVNxV2RRWWFZZktERm1wTG1HcjI0ZHFkZ0RhLzhIdVJocGxjOWttdW5OUzRmbmZ0bUFWd3ZIZ3J6cDZOYUhrYUhhT0lkaXo1dDVUUCtEbnEyMDhmNUNENThNcXhsdW1MbEsxTTdFeU9FV2ZWMTJMSmNBWkNHZHVOdWJaYkREYlltQXpDRkZIZml3dnJPdVZlb3Zscm5uSGlFVHFpc2VOMk1keTNiNCtxMGRDSXlGMm1FdCswSlBOMHNjWVEzbVo1NW1WS0JzbEtYYyIsIm1hYyI6IjFkZTVkMmE2YzcxMGFhNzg5MDNjOGE3ZDlkYjY4Zjk3YTA5ZTVkOTZjZDc3ZjQyZWUzMjU4ZDI5OTg5Yjg3NzYiLCJ0YWciOiIifQ==
