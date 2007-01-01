В Калуге мужчина на велосипеде с мотором врезался в «Чери»
В полиции сообщили подробности про аварию, которая произошла около 21:30 в среду, 25 марта, в районе дома №16 на улице Ленина.
По предварительной информации, 35-мужчина ехал на велосипеде с бензиновым двигателем со стороны железнодорожного вокзала, не учел боковой интервал и врезался в припаркованный «Чери».
Травмы получил сам виновник аварии. Его отвезли в больницу.
