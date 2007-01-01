В Калуге подросток на велосипеде врезался в машину

Около 18:30 в среду, 25 марта, ДТП произошло в районе дома №28 на улице Кутузова, рассказали в полиции.

По предварительной информации, 15-летний мальчик на велосипеде ехал по Кутузова в сторону Ленина и врезался в автомобиль «Омода», который выезжал со 2-го Красноармейского переулка.

Юного велосипедиста с травмами доставили в больницу.