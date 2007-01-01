В Калуге электровелосипед врезался в припаркованную машину

Авария произошла вечером в среду, 25 марта, на улице Ленина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, водитель электровелосипеда двигался по проезжей части, не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль «Чери».

Информация о состоянии пострадавшего человека ещё уточняется.