В центре Калуги сбили велосипедиста

Авария произошла вечером в среду, 25 марта, на пересечении улицы Кутузова и 2-го Красноармейского переулка.

По предварительной информации, около 19:00 там под автомобиль «Омода» попал велосипедист.

Главное управление МЧС по Калужской области сообщило об одном пострадавшем.

Причины этого происшествия ещё устанавливаются.