В центре Калуги сбили велосипедиста
Авария произошла вечером в среду, 25 марта, на пересечении улицы Кутузова и 2-го Красноармейского переулка.
По предварительной информации, около 19:00 там под автомобиль «Омода» попал велосипедист.
Главное управление МЧС по Калужской области сообщило об одном пострадавшем.
Причины этого происшествия ещё устанавливаются.
