В Калуге пропал 40-летний мужчина
Игорь Шалиманов последний раз выходил на связь 27 февраля.
Где сейчас может находиться мужчина, сведений нет.
Волонтёры «ЛизаАлерт» 26 марта попросили о помощи в поисках.
Рост пропавшего – 182 сантиметра. Он был обрит налысо, носил темно-зеленую куртку, черный спортивный костюм, черные кроссовки, серую камуфлированную шапку.
Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
