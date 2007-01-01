В Калуге пропал 40-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
26.03, 08:44
Игорь Шалиманов последний раз выходил на связь 27 февраля.

Где сейчас может находиться мужчина, сведений нет.

Волонтёры «ЛизаАлерт» 26 марта попросили о помощи в поисках.

Рост пропавшего – 182 сантиметра. Он был обрит налысо, носил темно-зеленую куртку, черный спортивный костюм, черные кроссовки, серую камуфлированную шапку.

Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

