Калужскую область атаковали девять беспилотников

Силы ПВО сбили их днём в среду, 25 марта, на территории трёх районов – Жуковского, Барятинского и Мосальского. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По предварительной информации властей, обошлось без пострадавших людей.

На земле разрушений нет.

Ранее МЧС предупреждало о беспилотной опасности в регионе.