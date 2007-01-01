Калужскую область атаковали девять беспилотников
Силы ПВО сбили их днём в среду, 25 марта, на территории трёх районов – Жуковского, Барятинского и Мосальского. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
По предварительной информации властей, обошлось без пострадавших людей.
На земле разрушений нет.
Ранее МЧС предупреждало о беспилотной опасности в регионе.
