Четыре беспилотника сбили в Калужской области

Вечером 25 марта и ночью 26 марта в регионе произошёл очередной налёт БПЛА.

Как рассказал губернатор региона Владислав Шапша, силы ПВО уничтожили летательные аппараты на территории Кировского, Боровского и Мосальского районов.

По предварительным данным, никто из людей в результате этих происшествий не пострадал. На земле нет разрушений.

Накануне днём были сбиты ещё девять БПЛА.