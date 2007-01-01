Главная Новости Происшествия Четыре беспилотника сбили в Калужской области
Четыре беспилотника сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
26.03, 08:35
Вечером 25 марта и ночью 26 марта в регионе произошёл очередной налёт БПЛА.

Как рассказал губернатор региона Владислав Шапша, силы ПВО уничтожили летательные аппараты на территории Кировского, Боровского и Мосальского районов.

По предварительным данным, никто из людей в результате этих происшествий не пострадал. На земле нет разрушений.

Накануне днём были сбиты ещё девять БПЛА.

