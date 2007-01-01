Четыре беспилотника сбили в Калужской области
Вечером 25 марта и ночью 26 марта в регионе произошёл очередной налёт БПЛА.
Как рассказал губернатор региона Владислав Шапша, силы ПВО уничтожили летательные аппараты на территории Кировского, Боровского и Мосальского районов.
По предварительным данным, никто из людей в результате этих происшествий не пострадал. На земле нет разрушений.
Накануне днём были сбиты ещё девять БПЛА.
