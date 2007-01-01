В Калужской области солнце ослепило водителя, и он устроил ДТП

Эта авария произошла около 18:00 21 марта в Козельском районе на дороге Оптина Пустынь - Нижние Прыски.

Как пояснили в полиции, водителя «Шкоды» ослепило солнце. Из-за этого он врезался в «Киа». Пострадали два пассажира «Киа», среди которых один несовершеннолетний – он ехал без автокресла.

В Госавтоинспекции посоветовали калужанам держать безопасную дистанцию и боковой интервал.