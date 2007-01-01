Главная Новости Происшествия В Калужской области водитель «Тойоты» погиб в ДТП с фурой
Происшествия

В Калужской области водитель «Тойоты» погиб в ДТП с фурой

Дмитрий Ивьев
25.03, 14:50
Трагедия произошла днём в среду, 25 марта, на федеральной трассе А130 в Барятинском районе.

По предварительным данным, недалеко от деревни Цветовка 65-летний водитель «Тойоты Камри» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик МАН.

Управлявший легковушкой мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства.

Временно организованно реверсивное движение.

