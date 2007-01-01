В Калужской области водитель «Тойоты» погиб в ДТП с фурой
Трагедия произошла днём в среду, 25 марта, на федеральной трассе А130 в Барятинском районе.
По предварительным данным, недалеко от деревни Цветовка 65-летний водитель «Тойоты Камри» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик МАН.
Управлявший легковушкой мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства.
Временно организованно реверсивное движение.
