Ещё шесть беспилотников сбили в Калужской области
Ещё шесть беспилотников сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
25.03, 14:13
Днём в среду, 25 марта, это произошло на территории Калуги, Боровского и Ферзиковского районов. Силы ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты в период с 11:00 до 13:00, рассказал губернатор Владислав Шапша.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Разрушений на земле не зафиксировано.

