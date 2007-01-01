Ещё шесть беспилотников сбили в Калужской области

Днём в среду, 25 марта, это произошло на территории Калуги, Боровского и Ферзиковского районов. Силы ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты в период с 11:00 до 13:00, рассказал губернатор Владислав Шапша.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Разрушений на земле не зафиксировано.