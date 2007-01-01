Причины массового ДТП назвали в Калужской области

Авария произошла около 14:15 во вторник, 24 марта, на трассе А130 в черте города Белоусово Жуковского района.

По предварительной информации полиции, 64-летний водитель «Хендая» не выбрал правильную дистанцию и врезался в «Ниссан Альмера». После этого «Ниссан» отбросило в фуру «Мерседес».

Травмы получила 36-летняя пассажирка «Ниссана». Врачи оказали женщине помощь.