Калужская электричка зажала подростка в дверях и протащила по перрону

Инцидент с поездом Москва – Малоярославец произошел 22 марта на станции Минская, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Следователи задержали локомотивную бригаду – 34-летнего машиниста и его 23-летнего помощника. Железнодорожников подозревают в нарушении правил безопасности, которые привели к тяжелым травмам у подростка.

По версии следствия, они не убедились в окончании посадки и высадки, закрыли двери поезда и начали движение. Выходивший из вагона подросток оказался зажат в дверях.

С места происшествия пострадавшего доставили в больницу. Врачи оказывают ему помощь.