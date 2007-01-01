Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Калужская электричка зажала подростка в дверях и протащила по перрону
Калужская электричка зажала подростка в дверях и протащила по перрону

Дмитрий Ивьев
25.03, 11:01
0 591
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Инцидент с поездом Москва – Малоярославец произошел 22 марта на станции Минская, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Следователи задержали локомотивную бригаду – 34-летнего машиниста и его 23-летнего помощника. Железнодорожников подозревают в нарушении правил безопасности, которые привели к тяжелым травмам у подростка.

По версии следствия, они не убедились в окончании посадки и высадки, закрыли двери поезда и начали движение. Выходивший из вагона подросток оказался зажат в дверях.

С места происшествия пострадавшего доставили в больницу. Врачи оказывают ему помощь.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRxNlNxUVFWeVdXcW1SREtLRm01Q1E9PSIsInZhbHVlIjoiOWdzb3JZSjlvQ1I4NkJ5VU5sc3pFUG5jaFp2c2NlcWV3OS96OVg4V2FUbGVhOVpxTGlYeTlBTENkV3NWemhGMjlCUENlQ091bUswbkdiMExNYkFGRitEYVBnZ3NTdjUzaEhuQ1o3K2dFTmZPUnJINXJETEphVHlxM0pVcWFCOGp6MTlEUkdOa3J4TWNWUlhLekcwemUzb3dHV0tlQkJqNjJjV1dUMlFFQ1NpOHV4SkUxZ3ZSSHpMVlpkRmk1d0h2ZVVPMW9GTTFZTnoxY0FudzJBR0FEUFVUVU1ZZStFamhuQ1BodmdZeXAyalV0NTltaysrNEVtb0lFdDVoZCtDejRSWDdXV0M0OGRNRXJlNHBiRGRWWkFtVmhDS2lQclgwejdQM04vSVgrVzd5UU1TYnpORkw5aEx0bzZWaXJJQXlaWU8rbStDaWUwcFExUEhuUHBReHBKZzBBM0xnN3dFWEY4RmNkNUkvSnZyVGVwQWJON2J1M3NvNDZoN3dVYldqb093djJxNGJpQk5hdTNvQjV2R0N6cVRUMmJtbTZjd1NqZ0dUMFpRZTluemd1K2lHa2Z2cjBYTEQ1UjZtV1BJeCIsIm1hYyI6ImVlNzRkNDI4ZTYzZjJkZTM1ZTYzOGEwYTQwNGU3MmZjZDllZmYxYzlmY2Y0NDNmMWYxZTA4MDRmYjFlMzFjMjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik80MXVYNUdHc3BkYUtSTXZKZWx1YUE9PSIsInZhbHVlIjoiNHFUUWJ4U203QklDK3pMSlZvREZYOVh0NU1tWTZTdko2U0JMNDNPNlNRT3NVckJpRUNPcWYzQWxjTElEajhuaGd4THM2TlZYOThIVkw3R1F6YkgwNnBSVmYvQVJYL0JBWWROVXNIcmhrVndDRHg4Z1ZET2ZHZkw1UjIwcE9PTDFhcmhNd0ZORUR3QzBCQjRtb2hwc0FNd0ZlQzZod2pyakNZdEgwMjJVRmhYNjJjSnVBWEhEN0I3dzlCcXJaa0hGYWF5a0FvaGx2Qm5IeWhpbGNqbENOSnNEMDV1bDRBVGI5SVFTZ0FSQzJQazg1MDBCZTNHa2ZaN1FFQVA4bzkxSUdsTzF0QWtpQlo2VE1EWTRLTjlXcHJybWxKZnVyaXlvOExVOTZkSEtCeWU1WWRtYW95RWlFampKRTR2QllMWk5uWHU0NXZSRVBrQ2I4Qm5tajBGa0x6V2xQdUh2azdjVmJFaUtmQUNqK2p0TjNPai9NY1pSbVRIZ0NvVHVwbHpMYXZ0Q05ydVlKMjR2clB4TVpEVm0xR3JmdXdHWXUzK2dRUXlyTTRnRnpVRmZhdkM2ZjV3QndqVVlpZDBreUw1Z0Y1SmtwZUpiNkdLa1JDVERObXVic1c0d09XbHZUYW1xNGpmdkVXQUdmL08wbDBjbjYyaEI1TUdSYkt6M3FtQ2ludkFTS3JaR0lrVjg0S0w4bnFtOW80cjR0d1I3Z1pGVDdWSGdMNTVTOWJQVzMxSC9URVp3TXBGNU9hRkQ0R1pkVlM1a09TSGExRS8vUzJCY3FWZk94WFFGS25CUG5PRzRyajNMMTBPSWdBUzl5OWxxU284d3pCZDVUajBKQXZ1bSIsIm1hYyI6IjRkODI0ZGU5ODI5YWM1MTUxZGY3NzA2NzllZmMyYTg3N2ViNmVjMmZhNzExNTYwY2NiM2JlZGIzM2M0OTRlOWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+