Водитель автобуса помог найти пропавшего пенсионера в Калуге

В Калуге благодаря внимательности водителя общественного транспорта удалось быстро найти 83-летнего Владимира Яковлевича, который пропал из-за проблем с памятью и дезориентации. Сам инцидент произошёл в феврале, а подробности поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» опубликовал 25 марта.

Утром 15 февраля мужчина сел в автобус, но не смог объяснить, куда ему нужно. Он растерянно отвечал на вопросы, выходил на остановку и снова возвращался к водителю. Водитель Александр заметил, что пассажир ведёт себя необычно, и пригласил его остаться в тёплом салоне.

Примерно в то же время, около 10 утра, в поисковый отряд «ЛизаАлерт Калуга» поступила заявка о пропаже пожилого мужчины. Добровольцы уже начали поиск: уточняли обстоятельства у родственников, готовили ориентировки, проверяли медицинские учреждения.

Александр вспомнил, что его жена работает информационным координатором «ЛизаАлерт» и не раз рассказывала ему, как распознать человека с дезориентацией и куда звонить в таких случаях. Не колеблясь, он набрал номер поискового отряда.

Благодаря этому звонку поисковики быстро сопоставили данные: пассажир автобуса оказался тем самым пропавшим Владимиром Яковлевичем. Мужчину оперативно вернули домой.

В «ЛизаАлерт» напоминают: если вы встретили человека, который выглядит растерянным, не может вспомнить свой адрес или странно себя ведёт, не проходите мимо. Можно подойти, спокойно спросить, нужна ли помощь, и позвонить по номеру 112 или на горячую линию поискового отряда.