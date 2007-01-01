Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Водитель автобуса помог найти пропавшего пенсионера в Калуге
Водитель автобуса помог найти пропавшего пенсионера в Калуге

Дмитрий Ивьев
25.03, 10:16
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калуге благодаря внимательности водителя общественного транспорта удалось быстро найти 83-летнего Владимира Яковлевича, который пропал из-за проблем с памятью и дезориентации. Сам инцидент произошёл в феврале, а подробности поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» опубликовал 25 марта.

Утром 15 февраля мужчина сел в автобус, но не смог объяснить, куда ему нужно. Он растерянно отвечал на вопросы, выходил на остановку и снова возвращался к водителю. Водитель Александр заметил, что пассажир ведёт себя необычно, и пригласил его остаться в тёплом салоне.

Примерно в то же время, около 10 утра, в поисковый отряд «ЛизаАлерт Калуга» поступила заявка о пропаже пожилого мужчины. Добровольцы уже начали поиск: уточняли обстоятельства у родственников, готовили ориентировки, проверяли медицинские учреждения.

Александр вспомнил, что его жена работает информационным координатором «ЛизаАлерт» и не раз рассказывала ему, как распознать человека с дезориентацией и куда звонить в таких случаях. Не колеблясь, он набрал номер поискового отряда.

Благодаря этому звонку поисковики быстро сопоставили данные: пассажир автобуса оказался тем самым пропавшим Владимиром Яковлевичем. Мужчину оперативно вернули домой.

В «ЛизаАлерт» напоминают: если вы встретили человека, который выглядит растерянным, не может вспомнить свой адрес или странно себя ведёт, не проходите мимо. Можно подойти, спокойно спросить, нужна ли помощь, и позвонить по номеру 112 или на горячую линию поискового отряда.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
лиза алерт
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
50%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+