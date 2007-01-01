Бастрыкин взялся за усмирение школьного хулигана из Калуги

В среду, 25 марта, Следственный комитет России сообщил, что главе ведомства Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки в калужской школе.

Там 12-летний ученик систематически нарушает дисциплину и конфликтует с детьми. Это мешает учебному процессу.

Следователи начали проверку. Уголовное дело могут возбудить по статье «Халатность».

Подробности в СК пока не сообщают.