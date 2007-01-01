Ракетную опасность два раза объявляли в Калужской области
В ночь на среду, 25 марта, МЧС делало массовые рассылки.
Ракетную опасность дважды объявляли, а потом дважды отменили. Калужан призывали укрыться в безопасных местах.
Власти региона сообщили, что за вечер и ночь силы ПВО сбили семь беспилотников. По предварительным данным, в результате происшествий никто из людей не пострадал.
