Семь беспилотников атаковали Калужскую область
Силы ПВО сбили их вечером 24 марта и в ночь на 25 марта, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Беспилотники сбиты на территории пяти районов - Кировского, Спас-Деменского, Мосальского, Сухиничского и Куйбышевского.
По данным губернатора, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.
Ранее МЧС предупреждало о ракетной опасности в регионе.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь