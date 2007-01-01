Семь беспилотников атаковали Калужскую область

Силы ПВО сбили их вечером 24 марта и в ночь на 25 марта, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники сбиты на территории пяти районов - Кировского, Спас-Деменского, Мосальского, Сухиничского и Куйбышевского.

По данным губернатора, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.

Ранее МЧС предупреждало о ракетной опасности в регионе.