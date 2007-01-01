Два беспилотника сбили в Калужской области

Днём во вторник, 24 марта, силы ПВО уничтожили летательные аппараты на окраине Калуги и в Спас-Деменском районе. Об этом рассказал в своем официальном канале губернатор Владислав Шапша.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На месте работают оперативники. Разрушений на земле не зафиксировано.

В течение дня МЧС несколько раз предупреждало о ракетной и беспилотной опасности.