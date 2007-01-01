Ракетную опасность объявили в Калужской области
Соответствующие сообщения от имени МЧС днём во вторник, 24 марта, начали приходить жителям региона.
Людей призывают укрыться в безопасных местах. Закрыт для полётов аэропорт «Калуга».
Ранее в Калужской области ночью действовала беспилотная опасность. Власти региона рассказали о сбитых БПЛА в Боровском районе.
