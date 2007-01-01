Главная Новости Происшествия В Малоярославце четыре машины разбились на трассе
Новость дня Происшествия

В Малоярославце четыре машины разбились на трассе

Дмитрий Ивьев
24.03, 11:05
В полиции сообщили подробности о массовом ДТП, которое произошло утром 23 марта на федеральной дороге А130 в черте Малоярославца.

По предварительной информации, 58-летний водитель «Крайслера» двигался со стороны Москвы, не соблюдал дистанцию и врезался в «Шевроле Лачетти». От удара «Шевроле» отлетел в «Ладу», а та – в «Форд».

В результате аварии травмы получил 25-летний водитель «Лады». Он самостоятельно обратился к медикам.

Новости по тегу
дтп
