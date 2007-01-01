В Людиново сгорел «Фольксваген»
Вечером в понедельник, 23 марта, пожар произошёл на улице Осипенко в районном центре. Фото с места пожара опубликовало Главное управление МЧС по Калужской области.
Легковой автомобиль «Фольксваген» вспыхнул около 21:30.
По предварительной информации спасателей, никто из людей не пострадал.
Причина этого возгорания ещё устанавливается.
