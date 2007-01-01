Калужский аэропорт опять закрыли
В 21:16 в понедельник, 23 марта, Росавиация ввела новые ограничения в калужском аэропорту.
Из-за угрозы безопасности в Грабцево временно нельзя взлетать и садиться самолётам.
Напомним, это произошло спустя всего пару часов после окончания масштабного ограничения, когда аэропорт не принимал рейсы в течение почти 40 часов.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь