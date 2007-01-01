Небо над Калугой открыли для полётов
Около 19:00 в понедельник, 23 марта, Росавиация сняла ограничения, которые действовали в аэропорту «Калуга» из-за угрозы безопасности с 4 утра воскресенья.
Запрет на полёты, длившийся почти 40 часов, стал одним из самых продолжительных для калужского аэропорта.
Рейсы в Санкт-Петербург и Минеральные Воды пришлось отменить.
