Беспилотник сбили в Калужской области
Днём в понедельник, 23 марта, летательный аппарат уничтожен силами ПВО на территории Боровского района.
Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. Также обошлось без разрушений на земле.
Атаки БПЛА продолжаются в регионе уже несколько дней.
