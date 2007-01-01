Беспилотник сбили в Калужской области
Беспилотник сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
23.03, 20:55
Днём в понедельник, 23 марта, летательный аппарат уничтожен силами ПВО на территории Боровского района.

Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. Также обошлось без разрушений на земле.

Атаки БПЛА продолжаются в регионе уже несколько дней.

