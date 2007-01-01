В Калуге два человека пострадали в аварии на улице Салтыкова-Щедрина
Стали известны причины ночного происшествия в районе дома №44 на улице Салтыкова-Щедрина.
По предварительной информации, 22-летний водитель «Опель Астра» врезался в пластиковый блок, который ограждал открытый люк на проезжей части. После этого машину отбросило в дерево.
Травмы получили водитель «Опеля» и его 19-летний пассажир, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.
