В Калуге два человека пострадали в аварии на улице Салтыкова-Щедрина
Происшествия

В Калуге два человека пострадали в аварии на улице Салтыкова-Щедрина

Дмитрий Ивьев
23.03, 11:50
Стали известны причины ночного происшествия в районе дома №44 на улице Салтыкова-Щедрина.

По предварительной информации, 22-летний водитель «Опель Астра» врезался в пластиковый блок, который ограждал открытый люк на проезжей части. После этого машину отбросило в дерево.

Травмы получили водитель «Опеля» и его 19-летний пассажир, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.

