Три человека пострадали в аварии в Козельском районе
Полиция сообщила подробности о происшествии на дороге Оптина Пустынь - Нижние Прыски. Авария там произошла вечером 21 марта.
По предварительной информации, 61-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» нарушил правила расположения машины на проезжей части и врезался в «Киа Шума».
Травмы получили 39-летний водитель «Киа», а также два его пассажира – 26-летняя девушка и двухлетний ребёнок. Врачи оказали им помощь.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь