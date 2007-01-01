Три человека пострадали в аварии в Козельском районе

Полиция сообщила подробности о происшествии на дороге Оптина Пустынь - Нижние Прыски. Авария там произошла вечером 21 марта.

По предварительной информации, 61-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» нарушил правила расположения машины на проезжей части и врезался в «Киа Шума».

Травмы получили 39-летний водитель «Киа», а также два его пассажира – 26-летняя девушка и двухлетний ребёнок. Врачи оказали им помощь.