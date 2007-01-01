Ещё один беспилотник сбили в Калужской области

Утром в понедельник, 23 марта, силы ПВО уничтожили летательный аппарат на территории Жуковского района. Об этом рассказал губернатор Владислав Шапша.

По его словам, пострадавших людей и разрушений на земле нет.

Ранее власти Калужской области сообщали, что вечером и ночью в нескольких районах сбиты три БПЛА.