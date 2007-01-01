В Калужской области авария произошла из-за неудачного обгона

В полиции сообщили подробности о происшествии в селе Некрасово Тарусского района. ДТП там произошло утром 21 марта.

По предварительной информации, 75-летний водитель «Лады» пошёл на обгон на повороте с ограниченной видимостью и врезался в «Ниву».

Травмы получила 74-летняя пассажирка «Лады». Женщине понадобилась помощь врачей.