В Калужской области авария произошла из-за неудачного обгона
В полиции сообщили подробности о происшествии в селе Некрасово Тарусского района. ДТП там произошло утром 21 марта.
По предварительной информации, 75-летний водитель «Лады» пошёл на обгон на повороте с ограниченной видимостью и врезался в «Ниву».
Травмы получила 74-летняя пассажирка «Лады». Женщине понадобилась помощь врачей.
