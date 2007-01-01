Главная Новости Происшествия В Калужской области авария произошла из-за неудачного обгона
В Калужской области авария произошла из-за неудачного обгона

Дмитрий Ивьев
23.03, 07:07
В полиции сообщили подробности о происшествии в селе Некрасово Тарусского района. ДТП там произошло утром 21 марта.

По предварительной информации, 75-летний водитель «Лады» пошёл на обгон на повороте с ограниченной видимостью и врезался в «Ниву».

Травмы получила 74-летняя пассажирка «Лады». Женщине понадобилась помощь врачей.

eyJpdiI6Im5qUkJGS0ZITEdYTWpyaG1MLy9DTnc9PSIsInZhbHVlIjoiNmVsM1Fhd0huZWsxNDZaVldKcEprSmhka1NVRzZPVEZmNXdzQU5va2pxZ0NVZmdDZW84NGI3d0xlWTZlQjFjUzV0TXF2VWIzODhCUkhWUE5SclUwWlZDcjNtQVJHVnlJc1ptVlZCbE93V0lvSXJZQ0E0Vkphd2k3WkRPbkFEWEZhdllxSy9lekJ1SWdydjZiYmduNXlEQjhZRzl1bFJURG82UGNVZEFQamJPQXFxOTZzVmFNR1NIL2FZUndTVGxVdzBVTGJMbnRhemJlWWsyUHlNdUZpNmZRKzgwTVZIcW9HMFNYT3orSVRrc3hwQzdVSnIzU2FEME5nV2czNE5IdGpmRXBsa1ZZSWs3WnkzdUtPeU40WDR6QkZxQkZOSFI1ZFkrQ3ZHSWVLQUdheGVITU9vSjkvY0lNaDM3aEFrODBVVk95VU9aSVA5M0FiU09OV3F2WXNxYjRxK0Q3clZXT01zbFYwd0ZYd2Z2NGdLVUh4MnZPRldSRnRIZmEwY1ZjT1VncWR0YUJoVHppdGxCalNwUHRyaklQSHJXdHJkZGVVb1RySlZwbWdLUzVaQnMvcFpHR0ZUVDJyeVFWeVlGayIsIm1hYyI6IjlkMGJlZWM5MmQ1MThiZWQwNjgzODI2Njk3MjJhZWY3ZmU3YjRjNjViY2NmYzE4NGQwMzkxNWE1MDhiNGExMTIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjI4ODVub1A1OGI2VldJMzNRbzdWWXc9PSIsInZhbHVlIjoieVlTUjYyaWhoamdqRFNPWENRUVYreDZXVHhnZEZ6cDRCd2NpVDEzN0h2U3JiOW9SNHJKNzZVYWpMTHZFQjJ3ZlFNbVJZR1JJVVBrVk0vSWw4THJmeTVZUUVoUXZySkxhamNSUHpzcTRuYmdjQ21jd0MwMnBCTWh6TzNpcVhyb0ppZXRXanhoQm9IYWFYbm9mMmVnSUdDMFRBS3dOTy9ZYmVWQU04eWFZRitXVmhjSnRxOHpHSHJEYmxJc2dWSlllNVVTRHpzUFpiazMrczB0WGk4QU5iWXlPT29HQk9PU3ZrVFNXNHdEZENlcVNLSUhaOTdTZ2ZpTDY1WDlNTjZDVUZ0NEN5b09NaHI0NzYzb3NCbzQ2Lzh0SFBZOTJhVm5OV1V4dnFmL25sN1RDRCtmcGh6VGZZMFEvVUhkRWk3QzNUZHVROUhLbFd0d1FFcFNLdzUrWlFKT2NreUY3SXN3UUt6cE1mWGdnd3VKNVMxN29mMUh0U1ZuMk5PeE9aRDBsVXl5WDdIVkg1RGptWTR1bEFubHZ6NXR1SmViM1o3dk9yWVJiWS9OMDhYSXlDK043TkxUUVJIQXV1dVRpeDFEdlJ5ZkFnRkdwaTVFdUhRRzRCWk1tK3pjdVJpU05nVlpqam45eVUvK3UxRFh4UThUM3oxdTlOYkVLbUZwL2w0TG5CN0tIN3BucXlsWk05SDhscVptTnpWV0NSeThyNjBZMERUUG52dEkzeDJiYTkvVVdTajRjSVpCWWZocTJVL1BIb0Nua1BsbllVK0VHREtuRzdiZXRHMk4yM0JKM3p6bHM4THZyc2t1cXkxNys4WDVhWUNoNXZmVjJoTEVTQUNMeiIsIm1hYyI6IjU5Yjk3OWNiY2JkZWFkZDAxYTVlMzUwZTIxZDdmODc4YTA3MTM0Y2Q2YzQxZmQ3YTU4NzVjMjk5Mzg4MTFhZjEiLCJ0YWciOiIifQ==
