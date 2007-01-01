Происшествия

В Калужской области пропала 46-летняя женщина

Дмитрий Ивьев
23.03, 08:18
Светлану Ефремову из Спас-Деменска последний раз видели 21 марта.

Женщина нуждается в медицинской помощи, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Рост пропавшей – 150 сантиметров. Она была в синей толстовке с капюшоном, зеленой футболке, черных лосинах, черных полуботинках.

Любую информацию о женщине можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

